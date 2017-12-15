Фото Тимати с Путиным собрало в Instagram рэпера рекордные 1,3 млн лайков

Рэп-исполнитель Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным. Снимок опубликован в "инстаграме" артиста.
Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам все это время работал не зря. И хоть мои заслуги перед Отечеством пока, несоизмеримо малы по сравнению с Президентом, есть хороший стимул расти )) Для меня вчерашний день, окончился одной из самых ярких встреч уходящего года !!! Теперь только вперёд !!!
— Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам всё это время работал не зря, — сообщил Тимати в подписи под постом.
С момента публикации фотографии собрано более 1,3 миллиона лайков, тем самым были перебиты рекорды других снимков.
Пользователи проявили свой восторг не только в лайках, но и в комментариях.
— Почему Владимира Владимировича не отметил? — интересуется фанат.
— Так здорово! Два человека, которыми восхищается и обожает мой сын. Силой духа, умением ставить и достигать цели восхищаюсь я, — написала пользовательница.
- Популярные
- По времени