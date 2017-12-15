Фото Тимати с Путиным собрало в Instagram рэпера рекордные 1,3 млн лайков

Подписчики проявили свой восторг не только в отметках "Нравится", но и в комментариях.

Рэп-исполнитель Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным. Снимок опубликован в "инстаграме" артиста.

— Когда имеешь возможность лично поздравить человека, на которого смотришь как на большой авторитет, понимаешь, что и сам всё это время работал не зря, — сообщил Тимати в подписи под постом.

С момента публикации фотографии собрано более 1,3 миллиона лайков, тем самым были перебиты рекорды других снимков.

Пользователи проявили свой восторг не только в лайках, но и в комментариях.

— Почему Владимира Владимировича не отметил? — интересуется фанат.

— Так здорово! Два человека, которыми восхищается и обожает мой сын. Силой духа, умением ставить и достигать цели восхищаюсь я, — написала пользовательница.