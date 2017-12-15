Евросоюз согласился перейти на новый этап переговоров о Брексите

Главы государств — членов Евросоюза согласились о переходе на второй этап переговоров о выходе Великобритании из ЕС. Об этом сообщил президент Евросовета Дональд Туск.

Таким образом, Брюссель и Лондон смогли договориться по ключевым вопросам, связанным с Брекситом. Теперь они будут обсуждать торговые отношения.

По данным Bloomberg, переход на новый этап переговоров был поддержан всеми участниками единогласно. И теперь начнётся подготовка к третьей, последней фазе переговоров, в рамках которой будут определены условия переходного периода.

Напомним, Великобритания выходит из Евросоюза на основании решения большинства подданных на референдуме 2016 года.