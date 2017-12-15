В Посольстве США открестились от вмешательства в российские выборы

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в том числе американское посольство вмешивается в данный процесс.

Пресс-секретарь американского посольства Мария Олсон назвала ложными обвинения в том, что Соединённые Штаты вмешиваются в российские выборы. Она также сообщила, что такие заявления наносят ущерб попыткам восстановить двусторонние отношения.

— Подобные заявления, как и озвученные ранее обвинения в адрес США в поддержке ИГИЛ*, — это опасная тенденция, которая подрывает попытки выстроить более стабильные отношения — то, чего хотели бы наши лидеры, — цитирует РИА "Новости" Олсон.

Ранее 15 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в российские выборы вмешиваются постоянно, в том числе представители американского посольства.

Нужно отметить, что уже более года такие же обвинения звучат из Вашингтона в адрес России. Политические оппоненты президента США Дональда Трампа пытаются найти доказательства его связей с Москвой и её влияния на исход выборов главы государства.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.