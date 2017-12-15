Forbes назвал самых богатых спортсменов всех времён

Журнал Forbes подсчитал состояние спортсменов и составил список самых обеспеченных из них. Топ-25 размещён на сайте журнала.
Золото рейтинга самых богатых спортсменов всех времён досталось американскому баскетболисту Майклу Джордану. Согласно данным издания, он заработал за свою карьеру $1,85 миллиарда.
В тройку лидеров попали также его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс с $1,7 миллиарда и Арнольд Палмер, чьё состояние оценили в $1,4 миллиарда.
Далее расположились гольфист Джек Никлаус ($1,2 миллиарда), пилот "Формулы-1" Михаэль Шумахер ($1 миллиард) и гольфист Фил Микельсон ($815 миллионов).
Среди футболистов самым богатым оказался экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм с доходом в $800 миллионов. Он разделил шестое-седьмое места с американским баскетболистом Коби Брайантом.
Португалец Криштиану Роналду, пятикратный обладатель "Золотого мяча", в рейтинге занял 12-е место ($725 миллионов). Аргентинец Лионель Месси, также пять раз получавший "Золотой мяч", разместился на 16-й строчке ($600 миллионов).
- Популярные
- По времени