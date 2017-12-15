Под Воронежем сельчанин выжил после нескольких ударов канцелярским ножом в шею

Собутыльник настолько рассвирепел, что продолжал бить, пока нож не сломался и не потребовался другой.

Пьяный житель села Орлова Новоусманского района Воронежской области во время застолья схватил канцелярский нож и несколько раз ударил им своего собутыльника в шею и голову. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

— В ходе распития спиртного между двумя гостями возникла ссора, в ходе которой 27-летний мужчина нанёс оппоненту удар по голове деревянным бруском, а затем канцелярским ножом несколько ударов в область шеи и головы, отчего лезвие ножа сломалось, — говорится в сообщении ведомства.

Дерущихся разнял хозяин квартиры, но нападающий не успокоился и побежал на кухню за другим ножом. В это время пострадавший смог убежать. Он обратился в больницу, а потом и в полицию. Напавшего на него вскоре задержали. Тот свою вину признал.

Сейчас он находится под стражей, в отношении него открыто уголовное дело по статье "Покушение на убийство".