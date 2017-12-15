Саакашвили: Я верю в великое будущее Украины

Ранее лидер партии "Рух новых сил" заявил, что претендует на должность премьер-министра Незалежной.

Опальный политик, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили написал колонку для издания The New York Times, в которой признался, что верит в великое будущее Украины. По его словам, это произойдёт только после искоренения олигархии — государственного устройства, при котором любые решения в стране принимаются в интересах бизнеса, а не народа.

— Я надеюсь, что доживу до этого не столь далёкого дня, когда буду иметь возможность разделить эту победу со всеми украинцами и другими народами, живущими на постсоветском пространстве, — заявил Михо.

Ранее Саакашвили заявил, что претендует на должность премьер-министра Украины. Он рассказал о существовании некоего плана, как в должности премьера провести удачные реформы в стране.

Напомним, имя Саакашвили накануне упоминалось и во время вчерашней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Российский лидер назвал действия бывшего губернатора Одесской области "плевком в лицо грузинского и украинского народов".