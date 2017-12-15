Под Липецком ОМОН устроил "побоище" в кафе — видео

На это пожаловался местный депутат, и областная прокуратура начала проверку действий правоохранителей

ОМОН неожиданного нагрянул в одно из кафе города Ельца Липецкой области и без видимой причины уложил посетителей-мужчин на пол. Это видео показал на сессии облсовета местный депутат Павел Евграфов. По его словам, инцидент произошёл ещё в конце ноября.

На кадрах с камер видеонаблюдения заметно, как к кафе подъезжает "газель", из неё выбегают много людей в масках и начинают укладывать на пол всех мужчин. Местные СМИ назвали это не иначе как "бойней" и "побоищем".

Прокуратура области уже начала проверку действий сотрудников правоохранительных органов. О её результатах обещают отчитаться позже.