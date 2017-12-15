Трамп попросил помощи у России в ситуации с КНДР

Северная Корея стала одной из главных тем прошедших телефонных переговоров Путина и Трампа.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия не помогает в урегулировании ситуации вокруг КНДР, хотя Вашингтон в этом крайне заинтересован. Заявление прозвучало во время брифинга в Вашингтоне, где американский лидер пересказал журналистам содержание своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Главной темой была Северная Корея, мы говорили о Северной Корее, потому что мы хотели бы их помощи. Китай помогает, а Россия не помогает. Мы хотели бы, чтобы Россия помогала — это очень важно, — приводит заявление Трампа Reuters.

Как ранее сообщал Лайф, Путин и Трамп провели телефонные переговоры минувшей ночью. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Главы государств затронули вопросы развития двусторонних отношений, однако главной темой разговора стала ситуация в кризисных точках в мире.

О взаимодействии со Штатами по КНДР российский лидер говорил и на своей пресс-конференции, которая состоялась вчера в Москве. Журналистка Associated Press поинтересовалась у Владимира Путина, поддержит ли Россия более жёсткие санкции против КНДР. Отвечая на этот вопрос, президент указал на нелогичные действия американских конгрессменов, отметив, что они буквально поставили Россию "в один ряд с КНДР и Ираном", а теперь через президента Трампа ищут сотрудничества с Москвой.

— Вы вообще в своём уме? — поинтересовался российский лидер, апеллируя к конгрессменам.