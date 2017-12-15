Тиллерсон призвал Россию и Китай увеличить давление на Северную Корею

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Тиллерсон призвал Россию и Китай увеличить давление на Северную Корею

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: © REUTERS 

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обратился к России и Китаю с просьбой усилить давление на КНДР. В частности, в ходе заседания в Совбезе ООН он призвал запретить жителям Северной Кореи работать на территории РФ.

— Если мы продолжим разрешать работникам из Северной Кореи трудиться в России, а затем пересылать средства в КНДР для финансирования ядерной программы, это поставит под сомнение стремление России поддержать мир. Точно также и в Китае, — отмечает Тиллерсон.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о своей тревоге относительно риска военной конфронтации на полуострове. Более того, он добавил, что КНДР — единственная страна, которая нарушает запрет на ядерные испытания.

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