Тиллерсон призвал Россию и Китай увеличить давление на Северную Корею

Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон обратился к России и Китаю с просьбой усилить давление на КНДР. В частности, в ходе заседания в Совбезе ООН он призвал запретить жителям Северной Кореи работать на территории РФ.

— Если мы продолжим разрешать работникам из Северной Кореи трудиться в России, а затем пересылать средства в КНДР для финансирования ядерной программы, это поставит под сомнение стремление России поддержать мир. Точно также и в Китае, — отмечает Тиллерсон.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал о своей тревоге относительно риска военной конфронтации на полуострове. Более того, он добавил, что КНДР — единственная страна, которая нарушает запрет на ядерные испытания.