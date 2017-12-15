Велосипедист сбил фейерверком подрезавших его байкеров — видео

После того как один из мотоциклистов упал, "мститель" продолжил преследовать второго.

В Италии велосипедист открыл стрельбу на дороге. Примечательно, что его оружием стали фейерверки. Целью были байкеры, которые обогнали мужчину. Стрелок происшествие снимал на видео, которое затем появилось в "Фейсбуке" и на YouTube.

Видео начинается с того, что мотоциклисты подрезают велосипед. При этом между участниками инцидента начинается перебранка. Показав "хвост", байкеры начинают удаляться.

Оказалось, что велосипедист не так прост: он достаёт фейерверк, устанавливает его в трубу, примотанную скотчем к раме, и начинает "расстреливать" обидчиков. После того как один из мотоциклистов упал со своего железного коня, "мститель" продолжил преследовать второго.