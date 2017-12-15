Дипломаты "предупредили" Бориса Джонсона о медведях на улицах Москвы

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Дипломаты "предупредили" Бориса Джонсона о медведях на улицах Москвы

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Глава МИД Британии посетит российскую столицу в конце 2017 года. В путешествие, полное "опасностей", его собирают всем Вестминстерским дворцом.

Член Парламента Великобритании Крис Брайант опубликовал в The Times сборник советов для главы МИД Бориса Джонсона перед его визитом в Москву. Так, дипломату советовали не брать с собой мобильный телефон и другие гаджеты, иначе те "непременно будут взломаны и превращены в инструмент прослушки". Рассказали ему об опасных еде и напитках и предостерегли от того, чтобы в одиночку пользоваться лифтом.

<p>Борис Джонсон</p><p>Фото: ©РИА Новости / Алекс Макнотон</p>

С перечнем рекомендаций внимательно ознакомилось и Посольство России в Великобритании. Дипломаты решили предупредить Бориса Джонсона о главной опасности, которая перечёркивает все советы Криса Брайанта.

— В первую очередь берегитесь медведей на московских улицах (почему Брайант упустил этот пункт?), — сыронизировали дипломаты в своём "твиттере".

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Ожидается, что глава МИД Британии посетит Москву в конце 2017 года. Переговоры будут посвящены ядерной и ракетной программам Северной Кореи, ядерной сделке с Ираном, ситуации на Ближнем Востоке, а также вопросам безопасности на предстоящем летом 2018 года чемпионате мира в России.

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