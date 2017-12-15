Порошенко: Продление санкций против РФ говорит о поддержке Украины всем миром

При этом, по его мнению, главным союзником и гарантом её независимости являются военные структуры страны.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в борьбе за восстановление территориальной целостности и сохранение независимости Незалежную сейчас поддерживает весь мир.

— Ярким доказательством этого (поддержки Украины миром. — Прим. ред.) является решение, которое вчера вечером принял Совет ЕС на уровне глав государств и правительств. Продолжить санкции против России как страны-агрессора, которая вступила в войну против Украины, — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Глава Незалежной добавил, что "мы имеем крепких, надёжных, верных союзников в мире". При этом Порошенко подчеркнул, что главным союзником и гарантом независимости страны являются Вооружённые силы, Нацгвардия и другие военные структуры Украины.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в ходе саммита лидеры стран ЕС впервые приняли решение продлить экономические санкции в отношении России без споров. В Кремле назвали новые ограничения незаконными.