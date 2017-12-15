В приговоре Улюкаеву "Роснефть" перепутали с "ЛУКойлом"

Ранее сообщалось, что бывший министр экономического развития приговорён к 8 годам лишения свободы и штрафу.

В Замоскворецком суде ошиблись в приговоре экс-главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву. Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль, данная неточность не повлияет на решение по делу экс-главы МЭР.

— "Изъятые 23.11.2016 в ПАО "ЛУКойл" — эта фраза ошибочна, речь там идёт о "Роснефти", — отметила Хиль.

Копию приговора вручат адвокатам Улюкаева, стороне обвинения и ему самому в течение пяти рабочих дней. Как отмечается, в копиях ошибку исправят.

Ранее Лайф сообщал, что Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Улюкаева виновным по делу о взятке и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, бывшему главе МЭР назначили штраф в 130 миллионов рублей. Экс-министр назвал решение суда несправедливым.