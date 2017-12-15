В аэропорту Амстердама открыли огонь по мужчине с ножом

Полиция в аэропорту Амстердама застрелила неизвестного с ножом. Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что стражи порядка в воздушной гавани Схипхол применили оружие после того, как он пригрозил нападением с использованием холодного оружия.

В полиции заверили, что ситуация под контролем. Первая информация о том, что нападавший был убит, не подтвердилась. Он задержан.

В целях безопасности все посетители аэропорта были эвакуированы, железнодорожное сообщение с ним было приостановлено.