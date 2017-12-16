"Садик строгого режима". Родителей не пускают на новогодние утренники

Администрация столичных дошкольных учреждений объясняет свои действия соображениями безопасности детей и противопожарным постановлением.

Главе комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диане Гурцкой поступило обращение от родителей юных москвичей, которые посещают дошкольные учреждения "ГБОУ Школа № 902 "Диалог". Речь идёт о нескольких детских садах и психолого-логопедическом центре, которые располагаются на юго-востоке столицы. По словам родителей, руководство холдинга решило отказаться от традиционной формы проведения новогодних праздников для детей. Утренники решили перенести из актового зала на улицу, а родителей на мероприятие и вовсе не приглашать.

— Дети готовились к Новому году. Роли, стихи, костюмы. Детям был обещан традиционный новогодний утренник с Дедом Морозом и восхищёнными родителями, — рассказала Лайфу одна из родительниц Елена Зайцева. — В итоге в садике сняли объявление об утреннике и повесили новое, о том, что будет праздник на улице для всех групп с хороводом и Дедом Морозом — без родителей. Какие стихи и песни могут быть на морозе или под дождём?

Возмущённым папам и мамам в администрации садика пояснили, что ни традиционный костюмированный утренник, ни присутствие на нём родителей не являются обязательной частью образовательного процесса.

— Этот вопрос следовало бы вынести на родительское собрание, — рассуждает на тематическом форуме одна из мам. — Возможно, наш "продвинутый" садик не хочет утруждать родителей дополнительными поборами на подарки и украшение актового зала. Но если так, то окончательное решение должно быть за родителями. А вопрос о том, почему нас не хотят видеть на утреннике, пусть даже уличном, вообще остаётся открытым.

После того как члены родительского комитета пригрозили направить жалобу в управу района, на сайте Управляющего совета ГБОУ Школа № 902 "Диалог" появился ну очень неформальный ответ в виде сказки, сюжет которой повествует о личной встрече председателя управляющего совета Елены Яковлевой с самим Дедом Морозом. Из текста становится ясно, что своё решение дирекция обосновывает неким постановлением, якобы регламентирующим размер помещений для проведения новогодних утренников.

— Привыкли в духоте Новый год встречать, в зале в 55 кв. м. А в палатах этих малых ни воздуха, ни простора, бояр-гостей до 63 человек (до шести человек к каждому малышу), температура +30 градусов. Да разве ж я это выдержу? — приводит управляющий совет объяснение Деда Мороза.

При дальнейшем выяснении оказалось, что документ, о котором идёт речь в этой сказке, — это противопожарное постановление, принятое Правительством РФ в 2012 году. Речь в нём идёт о том, что мероприятия для детей должны проводиться на первом или втором этажах, чтобы ускорить эвакуацию в случае пожара. Кроме того, в соответствии с документом, на праздниках могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификат соответствия, а новогодняя ёлка должна устанавливаться "на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения".

Исполнение какого из этих пунктов вызвало сложности у администрации детсада, сказочный Дед Мороз, к сожалению, не уточнил. Как осталось без объяснения и то, почему присутствие родителей на утреннике оказалось нежелательным.

После публикации этой сказки администрация учреждения на связь с родителями не выходила, а между тем до праздника остается всё меньше времени. Обстановка в тематической группе для родителей во "ВКонтакте" накаляется всё сильнее.

— В других образовательных комплексах нашего района новогодние утренники пройдут по старой доброй традиции: в праздничных актовых залах, с карнавалами и сценариями, адекватно возрасту детей, — жалуется одна из родительниц.

Сама Диана Гурцкая в беседе с Лайфом выразила недоумение по поводу сложившейся ситуации и пообещала помочь вернуть родителей на детсадовские утренники.

— Я, конечно, удивлена этой историей. Порой бюрократичность и формализм чиновников от образования просто поражают. В одних регионах запрещают Деда Мороза, а здесь фактически сорвали праздник, — комментирует она. — Мы займёмся этой ситуацией и обратимся в Департамент образования Москвы. Детские праздники — они самые памятные для всей семьи, которые все хранят в сердце многие годы. И нельзя в такие важные жизненные моменты разделять детей и родителей.

Ранее сообщалось, что сразу в нескольких российских городах — Новосибирске, Кирове, Самаре и Казани — чиновники разослали рекомендацию не звать на детские утренники артистов, исполняющих роли Деда Мороза и Снегурочки. Власти ссылались на необходимость борьбы с коррупцией и советы психологов.