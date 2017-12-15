В США запустили ракету-носитель Falcon 9 с грузом для МКС

Интересно то, что и космический корабль Dragon, и первая ступень ракеты уже "бывшие в употреблении".

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблём Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции, стартовала в штате Флорида.

Falcon 9 first stage has landed at Landing Zone 1 — SpaceX’s 20th recovery of a first stage booster. pic.twitter.com/DHLAf7hq7t — SpaceX (@SpaceX) 15 декабря 2017 г.

Нижняя ступень ракеты совершила управляемый спуск на платформу на побережье Атлантического океана. Об этом заявил представитель корпорации SpaceX.

— Нижняя ступень Falcon 9, которая использовалась второй раз, приземлилась на платформу, — отметил он в эфире трансляции.

"Бывшим в употреблении" является и космический грузовой корабль Dragon. Такова политика SpaceX по снижению стоимости запусков.