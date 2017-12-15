Тиллерсон заверил, что Америка не планирует развязывать войну с КНДР

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Тиллерсон заверил, что Америка не планирует развязывать войну с КНДР

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Рекс Тиллерсон. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Однако госсекретарь США считает, что Северная Корея должна доказать своё право быть за столом переговоров.

Сегодня на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Америка не стремится к войне с КНДР. Он заверил, что Вашингтон сохраняет открытыми все возможные варианты действий.

— Мы не стремимся и не хотим войны с Северной Кореей. США используют все необходимые средства для того, чтобы защититься от агрессии, однако у нас остаётся надежда на то, что дипломатия даст возможность урегулировать ситуацию, — сказал Тиллерсон.

При этом, по его мнению, Северная Корея должна доказать своё право быть за столом переговоров. Ракетная и ядерная программы КНДР представляют прямую угрозу для стран, заявил госсекретарь США.

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