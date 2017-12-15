Тиллерсон заверил, что Америка не планирует развязывать войну с КНДР

Однако госсекретарь США считает, что Северная Корея должна доказать своё право быть за столом переговоров.

Сегодня на заседании Совбеза ООН госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Америка не стремится к войне с КНДР. Он заверил, что Вашингтон сохраняет открытыми все возможные варианты действий.

— Мы не стремимся и не хотим войны с Северной Кореей. США используют все необходимые средства для того, чтобы защититься от агрессии, однако у нас остаётся надежда на то, что дипломатия даст возможность урегулировать ситуацию, — сказал Тиллерсон.

При этом, по его мнению, Северная Корея должна доказать своё право быть за столом переговоров. Ракетная и ядерная программы КНДР представляют прямую угрозу для стран, заявил госсекретарь США.