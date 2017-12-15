Не выстояла. Крупнейшая в Германии порноимперия объявила о своём крахе

Корпорация эротических товаров объявила о своей неплатёжеспособности. Клиенты всё реже делают заказы.

Компания Beate Uhse, которая заслужила в Германии звание порноимперии, объявила о своей неплатёжеспособности. Отметим, что создательница компании Беате Узе открыла первый в мире секс-шоп во Фленсбурге в 1962 году. Об этом сообщают немецкие СМИ.

По информации изданий, такое решение связано с тем, что клиенты всё реже заказывают продукцию корпорации по телефону и не так часто посещают секс-шопы Beate Uhse. Сообщается, что в последние годы корпорация несла многомиллионные убытки. В последние два года было закрыто 20 из 78 секс-шопов с интимными видеокабинами.

Отметим, что корпорация специализируется также на выпуске и продаже эротических и порножурналов, белья, стимулирующих средств и других "товаров для взрослых". Представители холдинга объявили о "внутренней санации".

Как объяснили в корпорации, объявить себя неплатёжеспособными пришлось из-за отсутствия инвесторов. Однако компания будет работать над привлечением средств и сменой структуры группы компаний.