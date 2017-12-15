Климкин назвал КНДР клиентом России и сравнил её с Донбассом

Глава МИД Украины Павел Климкин в своей речи на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР назвал Северную Корею клиентом России, который вносит "опасный дисбаланс" в международную систему безопасности.

РФ он в очередной раз обвинил в оккупации Украины, причём это событие, по его мнению, "привело к географическому расширению районов, где размещено ядерное оружие".

Назвав КНДР клиентом России, он нашёл параллели с Донбассом, выразив мнение, что провокации Северной Кореи вызвали опасный дисбаланс в международной системе безопасности.

Климкин добавил, что государства — члены ООН должны стоять вместе, чтобы гарантировать ответственность за нарушение международных норм официальными обладателями ядерного оружия или "теми, кто отчаянно хочет получить такой статус, чего не будет".

Украина, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. РФ это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.