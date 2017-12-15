Собянин пообещал открыть в Москве до конца года шесть детских технопарков

Сейчас инновации для столицы создают порядка 40 тысяч юных жителей почти в 40 парках.

Шесть новых технопарков появятся в Москве до конца текущего года. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин на открытии детского технопарка "Наукоград".

— До конца года в декабре будет создано ещё шесть — на базе ведущих университетов и ведущих технологических предприятий, — сказал мэр.

По словам градоначальника, всего в городе их открыто около 30, в них трудятся порядка 40 тысяч молодых людей и создают инновации для Москвы.

Как отмечается, открывшийся технопарк "Наукоград" будет иметь четыре лаборатории: "Архитектура и геоинформатика", "IT", "Графический и промышленный дизайн", "Робототехника". Он будет принимать детей от 14 лет, ежегодно его сможет посещать около двух тысяч детей.