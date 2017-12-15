Напавший на полицейских под Нальчиком ликвидирован

Неизвестный, который сегодня в Урванском районе Кабардино-Балкарии открыл стрельбу по полицейским, ликвидирован. Об этом сообщили в силовых структурах региона.

— Нападавший уничтожен в ходе перестрелки. По имеющейся информации, он был один. Сейчас эти данные проверяются, — отметил источник РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что рядом с селением Урвань неизвестные открыли огонь по полицейским, когда те остановили их автомобиль. Завязалась перестрелка. На территории района был введён режим контртеррористической операции.