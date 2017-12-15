"Короче, перевернулся". Водитель покорил соцсети спокойствием после аварии

Кадры, на которых переживший страшную аварию дагестанский водитель невозмутимым тоном рассказывает о произошедшем, покорили пользователей соцсетей. Видео было размещено в одном из пабликов в "Инстаграме".

Поражает его спокойствие Публикация от ПЕРВЫЙ ПОРТАЛ ДАГЕСТАНА © (@dagestan.official) Дек 13 2017 в 11:56 PST

— Короче, перевернулся я на бок. Съехал с дороги, заехал в лес, — улыбаясь, начинает свой рассказ бесстрашный автолюбитель. При этом он ест конфету.

Водитель говорит, что грузовик перевернулся на бок и он "решил клип снять на память". По его словам, во время аварии в его машине было 20 кубов, 35 тонн. Чего именно, он не уточняет.

В соцсети поразились его железной выдержкой и нервами. При этом невозмутимость мужчины оценили не все. Некоторые из комментаторов обратили внимание на то, что он "некрасиво жуёт и разговаривает". Другие предположили, что "КамАЗ" принадлежит не ему и товар тоже.