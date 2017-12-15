Набиуллина объяснила снижение ключевой ставки хорошими перспективами экономики

По её словам, неопределённость по ценам на нефть снизилась, что существенно ослабило проинфляционные риски.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина объяснила резкое снижение ключевой ставки хорошими перспективами экономики.

— Такой шаг — 50 базисных пунктов — был выбран, так как изменился наш взгляд на перспективы 2018 года, — рассказала глава Банка России.

Она отметила, что были продлены соглашения об ограничении добычи нефти. В итоге это снизило неопределённость по ценам на нефть и сократило проинфляционные риски.

Напомним, ЦБ сегодня снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Ранее это было 8,25% годовых, теперь — 7,75%.