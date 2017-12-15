Лукашенко заявил, что КГБ Белоруссии помог предотвратить теракты в России

По мнению президента, борьба с терроризмом — главная задача спецслужб в мире, который "напоминает разворошённый муравейник".

Информация Комитета государственной безопасности Белоруссии помогла пресечь ряд попыток совершения терактов в самой республике и в России. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на праздновании 100-летия органов госбезопасности.

— На основании информации наших работников пресечён ряд попыток совершения терактов в России, некоторых европейских государствах, а также в нашей стране, — приводит его слова белорусское агентство "Белта".

Лукашенко добавил, что Комитет государственной безопасности развивает сотрудничество с десятками стран и прежде всего с Россией.

По его мнению, главная задача спецслужб Белоруссии — это борьба с терроризмом, так как "мир напоминает разворошённый муравейник".