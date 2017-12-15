Forbes назвал самого прибыльного актёра года

Издание Forbes составило список самых прибыльных актёров уходящего года. Рейтинг журнала возглавил двукратный номинант на премию "Оскар", американец Джереми Реннер.

По данным издания, благодаря Реннеру студии, которым принадлежали фильмы, в которых он снимался, получали по 93 доллара за каждый доллар, выплаченный актёру.

Вторую строчку заняла британская актриса Эмма Уотсон, которая в этом году запомнилась зрителям по роли Белль в экранизации сказки "Красавица и чудовище". Бронза досталась партнёрше Реннера по фильмам "Мстители" Скарлетт Йоханссон. Также в топ-пять самых прибыльных актёров года попали Эми Адамс и Крис Пратт.

Напомним, ранее Forbes составил другой традиционный рейтинг актёров, которым киностудии переплачивают. Список переоценённых артистов возглавил Марк Уолберг.