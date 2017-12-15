"Вызывает чувство жалости". Жириновский прокомментировал приговор Улюкаеву

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, вызывает чувство жалости к нему.
— Если чисто по-человечески смотреть, то он будет вызывать чувство жалости. На заядлого взяточника со злыми намерениями он не очень похож, — сказал Жириновский в интервью RT.
В то же время Жириновский отметил, что процесс над Улюкаевым лишний раз показывает, что Россия борется с коррупционерами. Однако, по мнению лидера ЛДПР, нужен более эффективный способ.
— Жалко Улюкаева, но борьба требует ужесточения мер, — резюмировал он.
Напомним, суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Экс-глава МЭР назвал приговор несправедливым.
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