КНДР обвинила Совбез ООН в низкопоклонстве перед Белым домом

Постпред Северной Кореи при ООН Ча Сон Нам заявил, что Совет Безопасности ООН потакает требованиям США, оказывая давление на КНДР.

— Нас беспокоит, что Совбез действует как инструмент в руках Соединённых Штатов. Он занят низкопоклонством перед США, вводит санкции и оказывает давление на нас, — заявил представитель КНДР в Совете Безопасности.

Напомним, сегодня Япония, которая также в этом месяце председательствует в Совбезе, ввела новые ограничительные меры в отношении Северной Кореи из-за её ядерной программы.