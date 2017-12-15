Климкин пригрозил России новыми санкциями в феврале 2018 года

Новые антироссийские санкции будут введены в отношении бизнесменов в феврале следующего года. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

— В феврале будет новая и очень серьёзная порция санкций, которая касается активов российских олигархов, — сказал Климкин.

По его словам, таким образом, планируется создание своеобразной системы давления.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что в ходе саммита лидеры стран ЕС впервые приняли решение продлить экономические санкции в отношении России без споров. В Кремле назвали новые ограничения незаконными.