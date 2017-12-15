После суда Улюкаев пожаловался на высокое давление

После вынесения обвинительного приговора в отношении экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева его доставили в СИЗО "Матросская тишина" федерального подчинения. Однако по прибытии осуждённого состояние его здоровья резко ухудшилось — поднялось давление. Об этом ТАСС сообщил секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, который в составе комиссии ОНК позднее прибыл в СИЗО с проверкой соблюдения прав граждан.

— На наш вопрос, как он себя чувствует, Улюкаев ответил, что терпимо, но давление после суда у него подскочило. Он сказал, что в СИЗО его осмотрел врач и выдал таблетки, — отметил Мельников.

Секретарь ОНК также пояснил, что бывшего министра доставили из суда без личных вещей и необходимых ему медицинских препаратов, которые он регулярно принимает. В связи с этим правозащитники рекомендовали администрации СИЗО обратить особое внимание на состояние здоровья Алексея Улюкаева, поскольку доставить необходимые ему лекарства родственники осуждённого смогут не ранее понедельника.

— Представители администрации СИЗО заверили нас, что в скором времени, после оформления всех необходимых документов, Улюкаев будет переведён в обычную камеру, где ему выдадут гигиенические принадлежности. Следует отметить, что, хотя условия сборного отделения вызвали у нас нарекания, сам СИЗО "Матросская тишина" федерального подчинения, по нашим наблюдениям, является наиболее комфортабельным среди московских следственных изоляторов, — заявил Мельников.

Как сообщал Лайф, ранее суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Экс-глава МЭР назвал приговор несправедливым.