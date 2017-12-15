Трамп заявил, что убийцы полицейских заслуживают смертной казни

По словам американского лидера, только в прошлом году сотрудники полиции подвергались нападениям каждые 10 минут.

Президент США Дональд Трамп считает, что убийц сотрудников полиции следует карать смертной казнью. Об этом американский лидер заявил во время выступления в Национальной академии ФБР в штате Вирджиния.

— Мы будем защищать тех, кто защищает нас, и считаем, что преступники, убивающие полицейских, должны приговариваться к смертной казни, — заявил Трамп.

В США обеспокоены возросшим количеством нападений на сотрудников правоохранительных органов. Как отметил 45-й президент США, только в 2016 году полицейские подвергались нападениям каждые 10 минут, более 140 стражей порядка погибли при исполнении своего профессионального долга.