Россиянин Маликов завоевал промежуточные титулы WBO и WBA

Российский боксёр Павел Маликов победил колумбийца Дейнера Беррио по очкам. Таким образом, он стал обладателем титулов временного интерконтинентального чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) и чемпиона Азии по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 61,2 килограмма.

Оба соперника до очной встречи не знали поражений на профессиональном ринге: у 31-летнего Маликова было 12 побед, а у его 26-летнего соперника Беррио — 20. В итоге в 10-раундовом поединке Маликов победил спортсмена из Колумбии раздельным судейским решением: 93:96, 96:93 и 95:94.

Стоит отметить, что поединок между Маликовым и Беррио в Екатеринбурге проходил в андеркарде боя за интернациональные титулы WBO и WBA в супертяжёлом весе между россиянином Александром Поветкиным и румыном Кристианом Хаммером.