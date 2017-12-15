В центре для детей-инвалидов Мурманска умер ребёнок

По факту смерти мальчика 2011 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

В Мурманском центре социальной помощи семье и детям умер шестилетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По предварительной информации, мальчику стало плохо во время занятий, которые проводятся с детьми с ограничениями здоровья. В скорую позвонила воспитатель, заметившая изменение его самочувствия. Прибывшие медики оказали помощь, однако ребёнок скончался.

Как сообщили в следственном комитете, по факту смерти ребёнка возбуждено уголовное дело. Следователи проводят проверку, будет дана правовая оценка действиям сотрудников центра. Информация о болезни мальчика не сообщается.