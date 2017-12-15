США признали Стену плача в Иерусалиме территорией Израиля

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США признали Стену плача в Иерусалиме территорией Израиля

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Стена плача в Иерусалиме. Фото: © REUTERS/Amir Cohen

Американские власти считают, что Стена плача в Иерусалиме является территорией Израиля. Об этом заявил представитель администрации Соединённых Штатов.

— Мы не можем себе представить ситуацию, в которой Западная стена не была бы частью Израиля. Но, как говорил Дональд Трамп, конкретные границы суверенитета Израиля должны быть частью соглашения по окончательному статусу Иерусалима, — заявил он.

Напомним, шестого декабря президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и сообщил о переносе туда американского посольства. Решение американского лидера стало причиной возникновения массовых беспорядков в секторе Газа.

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