Число жертв уличных протестов в Гондурасе после выборов возросло до 16 человек

В ходе беспорядков и протестов, которые начались в Гондурасе после выборов президента, общее число погибших выросло до 16 человек. Об этом сообщает национальная комиссия по правам человека страны.

Отмечается, что среди погибших есть и представители полиции, которая пыталась усмирить бунтующую толпу. Кроме того, правоохранители задержали около 1,7 тысячи участников беспорядков.

Напомним, протесты в Гондурасе начались из-за неясности насчёт итогов президентских выборов. По официальным данным, даже после пересчёта части голосов по требованию оппозиции всё равно действующий президент Хуан Орландо Эрнандес набрал 42,98% голосов, а кандидат от оппозиции Сальвадор Насралла — 41,38%. В Гондурасе для победы кандидату нужно простое большинство голосов.