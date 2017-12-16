Израильские военные ликвидировали террориста-смертника — видео

По предварительным данным, молодой человек с ножом напал на военнослужащих, после угрожал взорвать бомбу.

Группа израильских военных подверглась нападению в транспортном коридоре между палестинским городом Рамалла и еврейским поселением Бейт-Эль. Молодой человек сумел приблизиться к военнослужащим достал нож и нанёс ранение одному из них. По боевику был открыт огонь, в результате чего он упал на землю и больше не мог подняться. Тогда же военные увидели пояс смертника на теле террориста.

Когда на место происшествия прибыли палестинские медики, им оставалось лишь констатировать смерть нападавшего. Позднее сапёры обследовали предполагаемое взрывное устройство на теле убитого и оказалось, что это муляж.

По сообщениям представителей командования вооружённых сил, раненый израильский военный был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.