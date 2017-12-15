В Сочи горит Дом культуры — видео

По предварительной информации, произошло загорание деревянных материалов в здании.

В Доме культуры в сочинском посёлке Драгомыс произошел пожар. Площадь возгорания составляет 30 квадратных метров. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте пожара работают 14 человек и 5 единиц техники. По предварительным данным, произошло загорание деревянных материалов.

Информация о пострадавших пока не поступала.