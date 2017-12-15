Власти Индонезии сообщили о жертвах разрушительного землетрясения

По данным агентства по предотвращению стихийных бедствий, угрозы возникновения цунами нет.

Как минимум один человек погиб в результате землетрясения магнитудой 6,8 в Индонезии. Об этом сообщает издание Daily Star со ссылкой на официального представителя агентства по предотвращению стихийных бедствий страны Сутопо Нугрохо.

— В зоне бедствия повреждены здания, есть жертвы и пострадавшие. Жители поднимаются в горы, так как опасаются угрозы цунами, — заявил Нугрохо.

Однако риска возникновения цунами пока нет.

Напомним, сегодня мощные подземные толчки были зарегистрированы у берегов острова Ява. Отмечается, что этот остров является самым населённым в мире, где проживает 140 миллионов человек.