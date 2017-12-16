Фракийский университет имени Демокрита наградил Путина золотой медалью

Медаль присуждена Владимиру Путину за неизменное содействие сохранению российско-греческих культурных отношений.

Президента России Владимира Путина наградили золотой медалью Фракийского университета имени Демокрита за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания. Торжественная церемония передачи награды состоялась в Посольстве РФ в Греции.

По словам ректора университета Ставроса Тулупидиса, российский лидер неизменно оказывает содействие сохранению православного духа миролюбия и дружбы, духовности и культуры эллинизма, а также прочных связей между Россией и Грецией.

В ответ на это российский посол в Греции Андрей Маслов отметил помощь заведения в развитии гуманитарных связей между двумя странами. Он также упомянул об открытии в университете Русского центра, который займётся продвижением русского языка и культуры.