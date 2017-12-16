Выбежавший на дорогу лось стал причиной гибели водителя скорой в крупном ДТП

В результате аварии с участием трёх транспортных средств мужчина получил тяжёлые травмы и скончался по пути в больницу.

Массовое ДТП из-за выбежавшего на дорогу лося произошло на трассе в Ярославской области, в результате чего погиб водитель скорой, а фельдшер и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по области.

По предварительной информации, скорая помощь транспортировала пенсионерку и её сына в Даниловскую больницу, но попала в ДТП на 321-м километре трассы "Холмогоры". Всё началось с того, что лось столкнулся с автомобилем Suzuki, затем животное перебежало на встречную полосу, где преградило путь проезжавшей скорой, и от удара машину с медиками вынесло на встречку, на Mitsubishi-Pajero.