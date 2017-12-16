Четыре человека погибли при взрыве склада пиротехники в Мексике

Из-за взрыва уничтожены шесть складских зданий, в которых хранилась пиротехническая продукция.

Жертвами взрыва на складе пиротехники в Мексике стали четыре человека, ещё пять получили ранения. Об этом сообщает издание Milenio.

По данным издания, взрыв произошёл в муниципалитете Хилотепек. Шесть зданий, где хранилась пиротехника, уничтожены взрывной волной. На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб.

Причины взрыва пока не называются.

Это уже не первые масштабные взрывы складов пиротехники в Мексике. В этом году при взрыве в штате Пуэбла число погибших составило 14, в 2016 году жертвами взрыва на рынке пиротехники в штате Мехико стали 42 человека.