Трамп назвал победителей лотереи грин-карт худшими представителями других стран

В октябре лидер США аналогично негативно высказывался о победителях американской визовой лотереи после теракта на Манхэттене.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал отменить визовую лотерею грин-карт, потому что считает, что по ней в США попадают самые худшие представители других государств. Об этом он заявил во время своего выступления в Национальной академии ФБР в Вирджинии.

— Вы думаете, что страны отдают нам своих лучших граждан? Нет, они отдают нам своих худших представителей, — заявил американский лидер.

Подобным образом 45-й президент США уже высказывался, комментируя теракт в Нью-Йорке 31 октября. Тогда Трамп заявил, что благодаря визовой лотерее в США живут "не самые лучшие люди". Напомним, исполнитель теракта Сайфулло Саипов, являющийся выходцем из Узбекистана, попал в Соединённые Штаты благодаря грин-карте.

По мнению Трампа, Америка нуждается в системе иммиграции, которая в первую очередь берёт в расчёт потребности американцев, налогоплательщиков, а также обеспечивает безопасность.