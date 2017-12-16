"Единственный в мире малыш медведопёс". Челябинцы гадают над породой собаки

Комментаторы удивляются необычному виду животного, которого в приюте назвали Потапычем.

Пользователей соцсетей очень заинтересовала фотография собаки, у которой они отметили большую схожесть с медведем. Снимки "медведопса", как успели его прозвать люди в своих комментариях, появились в группе приюта для животных "Наш дом" из Челябинска.

Подписчики не могут прийти к единому мнению относительно того, к какой породе отнести пса. "Реально медведь", "Вот это Копатыч! Обалденный медведопёс", — пишут они.

По словам администрации паблика, необычный пёс оказался в приюте из пункта отлова бродячих животных. "Люди хватают щеночка за копейки. А потом вырастает вот такое непонятное существо, и его просто выбрасывают, как бракованную игрушку", — высказал предположение, почему "медведопёс" оказался никому не нужен, один из пользователей соцсетей.

Но в ближайшее время у собаки, которой дали кличку Потапыч, вряд ли появится хозяин. Всё потому, что, как заверили волонтёры, пёс плохо социализирован и ему требуется адаптация.