Саакашвили заявил, что с Порошенко нужно договариваться

По мнению политика, общественно-политический диалог позволит сохранить Украину в единстве.

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что необходимо договариваться с президентом Украины Петром Порошенко. В частности, чтобы снизить конфронтацию между собой и главой государства, Саакашвили отметил, что не обвиняет Порошенко в пособничестве врагам Украины.

— Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе и с ним. Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну, — цитируют Михаила Саакашвили украинские СМИ.

Отметим, как сообщал Лайф, ранее Михаил Саакашвили заявил, что претендует на должность премьер-министра Украины. Он рассказал о существовании некоего плана, с помощью которого в должности премьера он сможет провести удачные реформы в стране.