Педагог из России номинирована на премию "Учитель мира"

Обладателя премии в один миллион долларов объявят в феврале 2018 года. Награждение пройдёт в Дубае.

Учитель математики из московской школы Наталия Киселёва вошла в список педагогов, претендующих на международную престижную премию "Учитель мира". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Киселёва стала единственным представителем из России, который может получить награду в размере одного миллиона долларов. 50 лучших педагогов отобрали из более 20 тысяч заявок из 179 стран.

Торжественная церемония награждения лауреата традиционно состоится в Дубае. Победителя определят в феврале 2018 года. Главной задачей премии, учреждённой фондом миллиардера Санни Варки, является демонстрация всему миру большой значимости педагогического труда.