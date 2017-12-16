Американские индексы выросли до нового рекордного уровня

Эксперты объясняют рост Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ тем, что скоро может вступить в силу анонсированный Трампом законопроект о налоговых льготах.

Все три американских фондовых индекса достигли нового рекорда. Как следует из данных торгов, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,58% — до 24651,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,9%, до 2675,81 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличился на 1,17%, до 6936,58 пункта.

Позитивные новости для американской экономики многие эксперты связывают с грядущей налоговой реформой в Штатах, по планам которой корпорациям снизят налог на прибыль с 35 до 20 процентов. В обеих палатах Конгресса США республиканцы согласовали единый налоговый пакет. Ожидается, что на следующей неделе закон может быть принят, после чего его отправят на одобрение президенту Дональду Трампу.

Ранее Трамп объявил, что если ему до Рождества поступит от конгресса законопроект по налоговой реформе, в этом случае жители США "увидят большие деньги уже с февраля".