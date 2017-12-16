В МЧС опровергли информацию о падении метеорита в Сочи

МЧС опровергло информацию, которая появилась в Сети, о предполагаемом метеорите, упавшем в море вблизи Сочи. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

— Заявок о предположительном падении метеорита в экстренные службы не поступало, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как стало известно, вечером 15 декабря в социальных сетях стали появляться сообщения, согласно которым в небе над Адлерским районом Сочи появился яркий объект, который упал в море. Некоторые очевидцы даже прикрепляли к сообщениям записи, на которых якобы зафиксировано падение космического объекта.