Пучдемон раскритиковал главу Минобороны Испании, поверившую, что он агент ФСБ

Каталонский политик назвал безумием реакцию испанского военного ведомства, которое могло изменить принципы своей работы на основании информации от телефонных шутников.

Бывший глава Женералитета Каталонии обрушился с критикой в адрес министра обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, которая стала объектом розыгрыша российских пранкеров. Больше всего Пучдемона возмутило то, что она не просто поверила шутникам, что каталонский политик якобы агент российских спецслужб с позывным Чиполлино, но что она из-за этого ложного слуха была готова изменить приграничную политику.

— Меня начинает беспокоить информация, которая находится в распоряжении министерств обороны и внутренних дел. Если у нас министр обороны, которая думает, что я русский шпион, а министр внутренних дел — что я могу вернуться неизвестно когда, и ни одна из этих вещей не правда, я начинаю беспокоиться, — заявил политик в интервью газете La Vanguardia.

Как ранее сообщал Лайф, российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, более известные под прозвищами Лексус и Вован, позвонили министру обороны Испании Марии Долорес де Коспедаль, представившись главой военного ведомства Латвии. Пранкеры сообщили, что Карлес Пучдемон якобы является сотрудником российских спецслужб с позывным Чиполлино.