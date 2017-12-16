Небензя попросил Климкина "излагать легенды" лишь на заседании СБ ООН по Украине

По словам российского постпреда при ООН, все присутствующие на заседании представители других стран смогли убедиться в неуважительном отношении украинской делегации к Совбезу.

Постоянный представитель при ООН Василий Небензя порекомендовал министру иностранных дел Павлу Климкину "распространять легенды о ситуации на Украине" только на заседаниях Совета Безопасности ООН, посвящённых этой стране. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Таким образом постпред РФ ответил на попытку украинского дипломата перевести тему заседания, посвящённую ситуации на Корейском полуострове, на обсуждение взаимоотношений России и Украины. Напомним, во время переговоров Климкин назвал КНДР "клиентом" России и в очередной раз обвинил РФ в "оккупации" Украины.

— Я хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности ООН, где изложение легенд о произошедшем и происходящем на Украине будет хотя бы в отдалённой степени соответствовать повестке дня этого органа, — заявил Небензя, подчеркнув неуместность высказывания украинского дипломата.

Несмотря на дальнейшие попытки Климкина выстроить дискуссию, направленную на обсуждение России, вместо основной повестки заседания, Небензя заявил, что не будет вступать с ним в "дискуссию по существу". Кроме того, постпред РФ подчеркнул, что в неуважительном отношении украинской делегации к Совбезу ООН убедились все присутствующие на совещании представители других государств.