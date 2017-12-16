Красный Полумесяц назвал число жертв в столкновениях в Палестине

Стычки с армией Израиля были в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме.

Четыре палестинца погибли в результате столкновений с израильскими военными, ещё в общей сложности 888 получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь палестинского Красного Полумесяца Эраб аль-Фукаха.

По его словам, израильские военные убили двух палестинцев в секторе Газа, одного в Рамалле и одного в Иерусалиме. Также на Западном берегу и в Иерусалиме был ранен 661 человек, ещё 227 — в секторе Газа.

Отмечается, что 104 человека поступили в медучреждения с огнестрельными ранениями, остальные люди пострадали от резиновых пуль и слезоточивого газа.

Стычки с армией Израиля продолжаются уже больше недели после заявления президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переноса туда посольства. Это также вызвало бурю негодования у многих лидеров европейских и арабских государств.