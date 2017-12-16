Российские военные впервые осмотрели американский истребитель F-35

Эксперты Вооружённых сил России в рамках международных соглашений провели инспекцию авиабазы Эрланн ВВС Норвегии. Российские офицеры выяснили количество военной техники, личного состава, изучили возможности боевого применения этой авиабазы. Но наряду со всем этим эксперты из России впервые получили доступ к осмотру трёх новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35А, сообщает портал Forsvaret.no.

Сообщается, что российские офицеры изучили боевые возможности истребителей-бомбардировщиков и ознакомились с системой подготовки лётчиков. В то же время данные действия проходили под контролем норвежской стороны, чтобы не допустить нарушения режима секретности.

Отметим, подобные инспекции проводятся в рамках заключённого в 2011 году Венского соглашения. Согласно этому документу, 57 членов ОБСЕ имеют право периодически проводить проверку состояния вооружённых сил друг друга.